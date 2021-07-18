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Эксперт по энергетике считает, что Будапешт может предать Киев ради «СП-2»
Политика
Эксперт по энергетике считает, что Будапешт может предать Киев ради «СП-2»
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Москва, 18 июля. Венгрия может, вопреки интересам Украины, войти в число ярых сторонников реализации проекта «Северный поток — 2».

По словам эксперта по энергетике Бориса Марцинкевича, участие Венгрии в проекте «Турецкий поток» можно рассматривать как скрытое участие в «СП-2». Он объяснил это тем, что оба газопровода оканчиваются в хабе у австрийского города Баумгартен.

«Поскольку у Венгрии с Баумгартеном прямые газопроводы есть, окончание строительства «Северного потока — 2» для Венгрии будет значить то, что она российский газ получит либо с юга через Турцию, либо с севера через Германию», — заявил он в интервью Sputnik Литва.

Ранее депутат Верховной рады Олег Дунда рассказал о причинах проигрыша в противостоянии российскому газопроводу. По его словам, власти Киева дважды ошиблись в борьбе с «СП-2», что привело к такому исходу.

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украина венгрия Северный поток — 2
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