Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые примет участие в параде ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург, 18 июля. Подводный атомный ракетоносец «Князь Владимир» впервые прибыл в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ.

В этом году в торжественном мероприятии впервые будут участвовать сразу три атомные подводные лодки. Кроме «Князя Владимира» по акватории Финского залива проплывут субмарины «Орел» и «Вепрь». За ними можно будет наблюдать из Кронштадта, возле которого также пройдут большие боевые корабли.

В четверг, 22 июля, состоится последняя репетиция главного военно-морского парада. Само торжественное мероприятие будет проходить 25 июля в День ВМФ.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Князь Владимир» является самым ожидаемым участником парада. Кроме этого, было опубликовано видео захода субмарины в акваторию Финского залива.