Водородная «Газель» в скором времени появится в Германии

Берлин, 18 июля. Водородный электрокар «Газель Next» создают в сотрудничестве немецкие и российские специалисты.

Немецкая компания Elektro-Fahrzeuge Stuttgart GmbH и Горьковский автомобильный завод в скором времени готовятся выпустить новый электромобиль. Инженеры предприятий работают над водородной версией «Газели Next». Об этом пишет «Автостат».

Модернизированная «Газель» сможет преодолевать вместо 200 км до 500 км без подзарядки, благодаря новым топливным элементам. Власти Германии стремятся к экологизации автомобильной индустрии, поэтому данный проект является для них перспективным в «зеленом» отношении.

Производители отмечают, что германо-российский автомобиль будет строиться на шасси массой 4,6 тонны с двухрядной кабиной.

«Газель NN» с цифровым управлением недавно поступила в предварительную продажу на территории Российской Федерации. Заявки на нее можно оформить уже сейчас, а фактическая реализация модели стартует в августе.