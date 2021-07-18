Россиянам назвали еще одну полезную альтернативу овсянке на завтрак

Москва, 18 июля. Полезной для завтрака кашей принято считать овсянку, однако существует еще один вариант, который тоже стоит включить в свой рацион.

Альтернативой овсянке может стать каша из киноа. Одна чашка приготовленного блюда содержит достаточно белка, который в этом зерне богат аминокислотами, что важно для развития мышц и поддержания иммунитета.

Кроме того, киноа насыщает организм лизином, который способствует синтезу белков, а также участвует в процессах роста и развития человеческого тела. Наряду с этим каша будет полезна в борьбе с холестерином, гипертонией, раком и сердечными заболеваниями, передает Medical News Today.

Правильно выбранный завтрак может стать залогом долголетия. Поэтому стоит обратить внимание на греческий йогурт, употребление которого помогает продлевать жизнь.