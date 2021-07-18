Жители Тюмени сорвались на электробайке в овраг

Тюмень, 18 июля. Семья из четырех человек, включая двоих детей, сорвалась с обрыва в овраг на электробайке. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

ДТП произошло в Гилевской роще в Тюменской области. Мать, отец и их пятилетняя и девятилетняя дочери спокойно проводили свой выходной в лесопарковой зоне. Они решили покататься на электробайке и арендовали его, несмотря на то, что для его управления необходимо водительское удостоверение.

На момент инцидента семья каталась между мангальной зоной и пешеходной дорожкой. В какой-то момент четыре человека на транспортном средстве вылетели в овраг.

По предварительным данным, одна из девочек получила серьезные травмы. Правоохранители выясняют причину ДТП.

Ранее в Москве водитель реанимобиля увернулся от лобового столкновения с экскаватором. Он врезался в край лобового стекла машины, повредив его и часть металлической конструкции.