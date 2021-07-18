Скончалась мать известной российской журналистки Политковской

Москва, 18 июля. Мать Анны Политковской Раиса Мазепа ушла из жизни в возрасте 92 лет. О причинах гибели не сообщается.

Журналистку Анну Политковскую застрелили в 2006 году в подъезде ее дома в Москве. В 2014 году суд приговорил Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева к пожизненным срокам за убийство. Их сообщники Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили длительные тюремные сроки. Экс-сотрудник МВД Дмитрий Павлюченков, который является организатором убийства, был приговорен к 11 годам заключения.