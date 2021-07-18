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Иммунолог Ярцева объяснила, можно ли купаться в море сразу после прививки от COVID-19
Общество
Иммунолог Ярцева объяснила, можно ли купаться в море сразу после прививки от COVID-19
pixabay.com  /  Sasin Tipchai

Москва, 18 июля. Отдых на пляже сразу после прививки от коронавируса не представляет никакой опасности, заявила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Однако один день после вакцинации стоит провести в облегченном режиме и не подвергать организм перегрузкам. По словам медика. она не видит противопоказаний к пляжному отдыху.

«Само по себе купание в море не является никаким отягчающим фактором», — подчеркнула Ярцева в беседе с «Москвой 24».

Россиянам ранее объяснили, чем может быть опасна вакцинация в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что в такой период организм сильно ослаблен.

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море вакцинация коронавирус
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