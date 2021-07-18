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Минздрав России уточнил порядок проведения обследований для переболевших COVID-19
Общество
Минздрав России уточнил порядок проведения обследований для переболевших COVID-19
eparhia.karelia.ru  /  Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии

Москва, 18 июля. Россияне, которые переболели коронавирусом, смогут бесплатно обследоваться в поликлинике через 60 дней после выздоровления.

Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу с 18 июля 2021 года. В документе определен порядок диспансеризации, которая началась 1 июля 2021 года.

В первую очередь на обследование будут приглашены те граждане, которым диагноз был поставлен официально. А также те, кто проходил лечение под наблюдением медиков на дому или в стационаре.

Однако принять участие в диспансеризации могут и те, у кого в медицинской карте отсутствуют записи о перенесенном коронавирусе. В таком случае необходимо обратиться с заявлением к руководителю медицинской организации. Региональные министерства здравоохранения будут отвечать за проведение диспансеризации на своей территории.

Минздрав России назвал число человек, проходящих лечение от COVID-19. Последние пять дней в стране происходит определенная стабилизация темпов распространения инфекции.

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