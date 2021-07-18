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Новые квартиры в Австрии признаны самыми дорогими в Европе
Экономика
Новые квартиры в Австрии признаны самыми дорогими в Европе
unsplash.com  /  Kirill

Вена, 18 июля. Средняя стоимость квадратного метра новостройки в Австрии составляет 4,4 тыс. евро за один квадратный метр, что на 5,84% больше, чем в 2020 году.

Аналитики консалтинговой компании Deloitte провели исследование и выяснили, что квартиры в Австрии являются самыми дорогими в Европе. Таким образом, жилплощадь в 70 «квадратов» стоит в 10,6 раза больше, чем годовая зарплата по стране. Причина роста цен — высокий спрос со стороны инвесторов и частных покупателей.

Кроме того, согласно отчету, Австрия является лидером в Евросоюзе по количеству жилищных инициатив. Так, на каждые 1000 жителей приходятся 10,9 строительных проектов.

Стоимость квартир-студий в новостройках Москвы, тем временем, также выросла на 12%. Средняя цена составляет больше 7 млн рублей.

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