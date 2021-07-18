Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 19:20
19:18
Происшествия
Шестилетняя девочка погибла при падении с высоты на юге Москвы
19:17
Весь мир
По Убанги на каноэ: как зарабатывают речные таксисты в ЦАР
19:14
Армия
Ростех опубликовал первое фото носовой части нового истребителя
19:08
Политика
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube блокировать фейки
19:08
Общество
Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS
19:06
Весь мир
Жительница ЮАР вдохновила десятки тысяч волонтеров на устранение последствий погромов
19:05
Армия
В Китае рассказали, с помощью чего Россия превратила ПРО США в бесполезный металлолом
19:02
Происшествия
Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной
19:00
Видео
Чем занимается «Союз добровольцев России»? Николай Стариков
19:00
Общество
Вассерман объяснил, сколько еще лет прослужит ГТС Украины без модернизации и денег РФ
Все новости

Криптоэксперты объяснили неминуемое снижение стоимости биткоина
Экономика
Криптоэксперты объяснили неминуемое снижение стоимости биткоина
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Москва, 18 июля. Ключевая криптовалюта современности продолжает падать. Специалисты выяснили, чего ожидать от биткоина в дальнейшем.

Биткоин недавно опустился до позиции в 31 тыс. долларов. Сейчас на цифровой актив продолжают давить регуляторные ограничения в Китае и потенциальная конкуренция со стороны официальных цифровых валют. Об этом пишет РБК.

Нахождение токена в диапазоне 30 тыс. долларов предрекает биткоину сооснователь криптобиржи EXMO Иван Петуховский. Он полагает, что новости по реализации Grayscale цифровых монет могут кардинально изменить уровень поддержки, однако без крупных новостей серьезных корректировок ожидать не стоит.

Коридор для биткоина от 30 до 35 тыс. долларов устанавливает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Падения криптовалюты ниже уровня в 30 тыс. долларов ожидает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом эксперт подчеркивает, что трудно предсказать величину ослабления монеты.

Инвестициями в децентрализованные цифровые инструменты занимаются многие миллиардеры. Некоторое время назад они столкнулись с крупными финансовыми потерями из-за колебаний рынка.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Криптоэксперты объяснили неминуемое снижение стоимости биткоина
прогноз криптовалюта биткоин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru