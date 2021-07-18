Криптоэксперты объяснили неминуемое снижение стоимости биткоина

Москва, 18 июля. Ключевая криптовалюта современности продолжает падать. Специалисты выяснили, чего ожидать от биткоина в дальнейшем.

Биткоин недавно опустился до позиции в 31 тыс. долларов. Сейчас на цифровой актив продолжают давить регуляторные ограничения в Китае и потенциальная конкуренция со стороны официальных цифровых валют. Об этом пишет РБК.

Нахождение токена в диапазоне 30 тыс. долларов предрекает биткоину сооснователь криптобиржи EXMO Иван Петуховский. Он полагает, что новости по реализации Grayscale цифровых монет могут кардинально изменить уровень поддержки, однако без крупных новостей серьезных корректировок ожидать не стоит.

Коридор для биткоина от 30 до 35 тыс. долларов устанавливает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Падения криптовалюты ниже уровня в 30 тыс. долларов ожидает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом эксперт подчеркивает, что трудно предсказать величину ослабления монеты.

Инвестициями в децентрализованные цифровые инструменты занимаются многие миллиардеры. Некоторое время назад они столкнулись с крупными финансовыми потерями из-за колебаний рынка.