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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Иране

  /   Обновлено: 18 июля 2021 18:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Иране
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Тегеран, 18 июля. Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,3 на юге Ирана. Угрозы цунами нет. О пострадавших и погибших информации не поступало.

Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр находился в 100 километрах от города Бушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Информации о разрушении построек не было. Местные жители не обращались в экстренные службы.

Ранее подземные толчки зафиксировали в Японии. Эпицентр залегал на глубине 80 километров в префектуре Ямагути.

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