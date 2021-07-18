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Кинотеатр под открытым небом открылся в Нижнем Новгороде
Общество
Кинотеатр под открытым небом открылся в Нижнем Новгороде
government-nnov.ru  /  Правительство Нижегородской области

Нижний Новгород, 18 июля. В областной столице в рамках V фестиваля Российского кино «Горький fest» начал работу летний кинотеатр. Церемонию открытия посетил руководитель региона Глеб Никитин.

В этом году размах празднования одного из значимых событий в отечественной киноиндустрии заметно отличался от предыдущих лет. В первый день немногочисленные зрители смогли по достоинству оценить драму «На дальних рубежах» в главной роли с Сергеем Шныревым. По информации областного правительства, актер поприветствовал зрителей до начала сеанса.

Ранее ФАН писал об открытии киношколы в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Горький fest». В числе преподавателей режиссер Оксана Карас.

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россия нижегородская область фестиваль кино
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