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Мародеры украли 1,5 миллиона патронов со склада в Дурбане во время беспорядков в ЮАР
Весь мир
Мародеры украли 1,5 миллиона патронов со склада в Дурбане во время беспорядков в ЮАР
pxhere.com  / 

Претория, 18 июля. Участники массовых беспорядков в ЮАР разграбили контейнер с боеприпасами, находившийся в порту Дурбан. По данным местных СМИ, в руках у злоумышленников оказалось около полутора миллионов патронов различных калибров.

Сообщается, что опасный груз пришел из Бразилии и хранился на контейнерном складе в Мобени — промышленном районе к югу от города Дурбан.

Представитель окружной прокуратуры заявил, что мародеры, вероятно, действовали сознательно, по предварительному сговору с полицией. Разграбленный контейнер стоял достаточно высоко, а наблюдение за складом велось с привлечением правоохранительных органов.

Теперь задача властей — не только выяснить, кто виновен в пропаже опасного груза, но и отследить украденные боеприпасы. Однако расследование осложняется многодневными беспорядками, прошедшими на востоке страны.

Мародеры украли 1,5 миллиона патронов со склада в Дурбане во время беспорядков в ЮАР
Global Look Press  / © Yeshiel Source / XinHua

Протестные акции в штатах Гаутенг и Квазулу-Натал, вызванные отправкой в тюрьму экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, сопровождались многочисленными случаями мародерства. Ущерб от них еще предстоит подсчитать.

По данным Банковской ассоциации Южной Африки, за время беспорядков уничтожено 1400 банкоматов и разграблено около 300 отделений банков и почтовых офисов.

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африка юар
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