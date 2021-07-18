Следователи назвали четыре версии столкновения поездов в Амурской области

Благовещенск, 18 июля. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия с грузовыми поездами, которые столкнулись лоб в лоб в Приамурье. Погибли четверо человек, трое пострадали.

Правоохранители установили, что ЧП могло произойти из-за поломки, ошибки управления локомотивом, несвоевременного информирования бригад о пути следования, а также потери контроля со стороны машиниста. Компания «Эльгауголь», которой принадлежит один из поездов, сообщала, что причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.

Специалисты продолжают работать на месте трагедии. Они назначили экспертизы, допрашивают свидетелей. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. ФАН публиковал кадры с места происшествия.