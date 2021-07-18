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Макса Ферстаппена отправили в больницу после столкновения с болидом Хэмилтона
Спорт
Макса Ферстаппена отправили в больницу после столкновения с болидом Хэмилтона
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Лондон, 18 июля. Гонка этапа Гран-при Великобритании была экстренно остановлена из-за аварии пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона и гонщика Red Bull Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен самостоятельно покинул болид, который оказался серьезно поврежден, пилота Red Bull увезли на медицинской машине.

Как сообщается в Instagram «Формулы-1», столкновение произошло в самом начале гонки. Голландец пытался отбить атаку британского пилота, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. В результате Mercedes задел болид Ферстаппена, нидерландского пилота отправили на медицинское обследование в больницу. Команда Red Bull помогала гонщику уйти с трассы, придерживая за руки.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию.

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формула-1 хэмилтон ферстаппен
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