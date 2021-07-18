Прокуратура начала проверку по факту гибели подростка на железной дороге в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели юноши на железной дороге в Ленобласти. Подросток шел в наушниках и попал под поезд.

Трагедия случилась поздно вечером на 34-м километре седьмого пикета перегона железнодорожных станций Пелла — Саперное в Ленинградской области. По предварительным данным, 18-летний юноша шел по железнодорожным путям в наушниках и не слышал приближения поезда. Машинист попытался остановить состав, но избежать столкновения не удалось, сообщает источник в правоохранительных органах.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна и даст оценку действиям лиц, которые могут быть ответственными за произошедшее.

Похожий случай произошел в Ленобласти ранее, когда грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент случился в городе Отрадном.