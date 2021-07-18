МЧС поделилось кадрами тушения природных пожаров в Якутии

Якутск, 18 июля. Ситуация с природными пожарами в Якутии по-прежнему остается тяжелой. МЧС России опубликовало кадры спасательной операции.

В тушении задействованы более 2 тыс. человек и 286 единиц техники. Круглосуточно проводится опашка земли, расширение минерализованных полос и тушение очагов возгорания, сообщили в ведомстве.

На данный момент полностью ликвидировано 12 пожаров на площади более 87 тыс. гектар, еще столько же удалось локализовать, их площадь составляет 124 тыс. гектар.

Для борьбы с пожарами выделены два дополнительных самолета-амфибии Бе-200 от МЧС. Об этом распорядился министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев.