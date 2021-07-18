Болгарские интернет-пользователи прокомментировали голод на Украине

София, 18 июля. Болгарские интернет-пользователи прокомментировали данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о голоде на Украине. Юзеры со скепсисом отнеслись к этой ситуации.

ЮНИСЕФ показал, что почти 10 миллионов украинцев голодают. Более плачевная ситуация обстоит только в Албании и Молдове. Обстановка ухудшилась в связи с растущей миграцией трудоспособных граждан. Украинцы покидают страну в поисках заработка.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Пользователи Сети иронично предложили Киеву забыть об этих проблемах, ведь в государстве наступила «демократия». При этом они возмутились, что никто в упор не видит голодающих болгар.

«Мы те же земляне», — написал один из юзеров.

«Это цена демократии. Демократам нужны не люди, а земля», — саркастично добавил другой читатель издания «Факти».

Федеральное агентство новостей /

Некоторые пользователи уверены, что голодомор натренировал украинцев. Болгары напомнили голодающим про США.

«Дядя Сэм их накормит!! Москва кормить перестала, поэтому так и получается», — подчеркнул Klark Kent.

Читатели предположили, что на Украине наверняка есть соотечественники, которым можно дать землю и дома в опустевших деревнях Болгарии.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее предрек развал страны. Бывший парламентарий полагает, что кризис выльется на улицы осенью в виде массовых протестов.