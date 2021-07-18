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Ученые из США обнаружили в почве фрагменты ДНК неизвестного происхождения
Наука
Ученые из США обнаружили в почве фрагменты ДНК неизвестного происхождения
www.apnews.com  /  Борис Гришин

Вашингтон, 18 июля. Американские ученые обнаружили в собранной в Калифорнии почве фрагменты ДНК, природа которых оказалась не похожа ни на одну из известных.

Анализ нуклеотидных последовательностей выявил существенные отличия от генов бактерий, вирусов или других организмов и даже от плазмид. Специалисты назвали свою находку «боргами» в честь персонажей из сериала «Звездный путь». Результаты научной работы опубликованы в bioRxiv.

Исследователям удалось найти 19 таких «боргов». При этом полностью секвенировать получилось только четырех из них. В процессе изучения в ДНК определили гены, характерные для метанотрофных бактерий рода Methanoperedens. Эти микроорганизмы способны использовать метан в качестве источника энергии и углерода.

Ученые из США ранее установили процент уникальности генома современного человека. Этот показатель составил всего 1,5%-7% в сравнении с другими гоминидами.

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сша днк исследование
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