Ученые из США обнаружили в почве фрагменты ДНК неизвестного происхождения

Вашингтон, 18 июля. Американские ученые обнаружили в собранной в Калифорнии почве фрагменты ДНК, природа которых оказалась не похожа ни на одну из известных.

Анализ нуклеотидных последовательностей выявил существенные отличия от генов бактерий, вирусов или других организмов и даже от плазмид. Специалисты назвали свою находку «боргами» в честь персонажей из сериала «Звездный путь». Результаты научной работы опубликованы в bioRxiv.

Исследователям удалось найти 19 таких «боргов». При этом полностью секвенировать получилось только четырех из них. В процессе изучения в ДНК определили гены, характерные для метанотрофных бактерий рода Methanoperedens. Эти микроорганизмы способны использовать метан в качестве источника энергии и углерода.

Ученые из США ранее установили процент уникальности генома современного человека. Этот показатель составил всего 1,5%-7% в сравнении с другими гоминидами.