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В Боливии проверяют причастность Бразилии и Чили к госперевороту 2019 года
Весь мир
В Боливии проверяют причастность Бразилии и Чили к госперевороту 2019 года
wikipedia.org  /  UNCTAD / CC BY-SA 2.0

Сукре, 18 июля. Власти Боливии начали расследование возможной причастности Бразилии и Чили к государственному перевороту в стране в 2019 году, в итоге которого президенту Эво Моралесу пришлось уйти в отставку. Страна также обвинила Эквадор и Аргентину в отправке оружия для поддержания беспорядков. Об этом сообщает El Mostrador.

По словам пресс-секретаря правительства Хорхе Рихтеа, против Моралеса был совершен государственный переворот и это поддержали «американское правительство и ряд НПО». В свою очередь, боливийские власти планируют провести расследование по поводу участия в этих событиях других стран.

«Мы собираемся расследовать отношения, которые могли существовать в то время. Мы планируем узнать о помощи и взносах со стороны Чили и Бразилии», — отметил Рихтеа.

Ранее боливийский канцлер Рохелио Майта обвинил бывшего президента Аргентины Маурисио Макри в помощи с поставками оружия режиму Жанин Аньес и подавлении бунтов сторонников Эво Моралеса.

Госпереворот в 2019 году

Правительство Аньес пришло к власти в ходе государственного переворота после выборов в 2019 году, когда при непосредственной поддержке Соединенных Штатов и Организации американских государств был свергнут президент и глава партии «Движение к социализму» (MAS) Эво Моралес. Вероятно, что нелегальное оружие и слезоточивый газ, которые закупались правительством Аньес, предполагалось использовать против протестующих сторонников Моралеса.

В ноябре 2021 года прокуратура Боливии начала расследование и выдала ордера на их задержание, после чего чиновники покинули страну. Бывшую временную главу страны обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, государственной измене, а также экономических преступлениях.

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эво моралес боливия переворот
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