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Глава ОКР Поздняков назвал главную задачу на Играх в Токио
Олимпиада-2020 в Токио
Глава ОКР Поздняков назвал главную задачу на Играх в Токио
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Токио, 18 июля. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в воскресенье прилетел в японскую столицу для участия в сессии МОК, запланированной на 20 июля.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков завил, что необходимо минимизировать возможные риски заражения коронавирусом в сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Он отметил, что положительные тесты в сборной неминуемы, но задача ОКР заключается в том, чтобы свести к минимуму риски для своей команды. По его словам, большая часть олимпийцев вакцинировалась и имеет антитела.

«Надеюсь, принятые меры помогут избежать неприятных ситуаций. Спортсменам нужно будет не только показать в Токио свое мастерство, но и сохранить здоровье, что делает эти Игры самыми необычными в истории», — передает слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа, соревнования пройдут в шести японских городах. Летние Игры откроет император Японии Нарухито.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Глава ОКР Поздняков назвал главную задачу на Играх в Токио
олимпиада окр поздняков
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