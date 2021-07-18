Глава ОКР Поздняков назвал главную задачу на Играх в Токио

Токио, 18 июля. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в воскресенье прилетел в японскую столицу для участия в сессии МОК, запланированной на 20 июля.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков завил, что необходимо минимизировать возможные риски заражения коронавирусом в сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Он отметил, что положительные тесты в сборной неминуемы, но задача ОКР заключается в том, чтобы свести к минимуму риски для своей команды. По его словам, большая часть олимпийцев вакцинировалась и имеет антитела.

«Надеюсь, принятые меры помогут избежать неприятных ситуаций. Спортсменам нужно будет не только показать в Токио свое мастерство, но и сохранить здоровье, что делает эти Игры самыми необычными в истории», — передает слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа, соревнования пройдут в шести японских городах. Летние Игры откроет император Японии Нарухито.