Водитель реанимобиля увернулся от лобового столкновения с экскаватором

Неосторожный маневр экскаватора спровоцировал ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Кадры аварии попали на видеорегистратор реанимобиля.

На видеозаписи видно, как машина с медиками движется по Новоясеневскому проспекту, соблюдая все правила дорожного движения. Однако в один момент впередиидущая спецтехника решила сделать разворот. Из-за этого ковш погрузчика перегородил полосу, по которой двигалась скорая.

Шофер увернулся от появившегося прямо по курсу препятствия, но ДТП избежать не удалось. Экскаватор врезался в край лобового стекла, повредив его и часть металлической конструкции.

Авария обошлась без жертв.