Инфекционист заявил, что люди без прививки являются «пушечным мясом» для COVID-19

Вашингтон, 18 июля. Люди, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, являются «питательной почвой» для разных мутаций вируса.

Такое мнение выразил инфекционист из США Майкл Сааг. Коронавирусу необходимы люди, чтобы заражать их и размножаться. Чем больше остается граждан, которые уязвимы для инфекции, там выше риск возникновения новых штаммов.

«Невакцинированные люди — основное «пушечное мясо» вируса», — подчеркнул Сааг.

Власти США постоянно находятся в состоянии повышенной готовности из-за непривитых и восприимчивых к коронавирусу. Потенциально он может продолжать мутировать и создавать более опасные вариации.

Вероятность заболевания коронавирусной инфекцией можно снизить в десятки раз. Об этом ранее сообщил специалист по организации здравоохранения, врач Евгений Ковалев.