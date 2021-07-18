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Инфекционист заявил, что люди без прививки являются «пушечным мясом» для COVID-19
Общество
Инфекционист заявил, что люди без прививки являются «пушечным мясом» для COVID-19
pixabay.com  /  AhmadArdity

Вашингтон, 18 июля. Люди, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, являются «питательной почвой» для разных мутаций вируса.

Такое мнение выразил инфекционист из США Майкл Сааг. Коронавирусу необходимы люди, чтобы заражать их и размножаться. Чем больше остается граждан, которые уязвимы для инфекции, там выше риск возникновения новых штаммов.

«Невакцинированные люди — основное «пушечное мясо» вируса», — подчеркнул Сааг.

Власти США постоянно находятся в состоянии повышенной готовности из-за непривитых и восприимчивых к коронавирусу. Потенциально он может продолжать мутировать и создавать более опасные вариации.

Вероятность заболевания коронавирусной инфекцией можно снизить в десятки раз. Об этом ранее сообщил специалист по организации здравоохранения, врач Евгений Ковалев.

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вакцинация коронавирус инфекционист
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