Татьяна Буланова поддержала Агутина после поражения на Grammy

Санкт-Петербург, 18 июля. Российский певец Леонид Агутин не прошел в шорт-лист премии Grammy. Известная певица Татьяна Буланова поддержала музыканта, рассказав, что для артиста важнее всех наград.

Хит Агутина Just a rainy day не попал в список номинантов на престижную награду из-за недостаточного количества прослушиваний. По мнению его коллеги Татьяны Булановой, получить эту награду достаточно престижно, но расстраиваться из-за поражения совершенно не стоит.

«Некоторое количество людей определяют, получит человек награду или нет. С одной стороны, очень приятно, когда тебя отмечают наградой, с другой стороны, сама награда не имеет никакого значения», — рассказала артистка в интервью «Народным новостям».

Известная исполнительница отметила, что для музыканта важнее всего получать любовь и признание от своих зрителей, Кроме того, об успешности говорит качественный репертуар, созданный талантливым артистом.

«Никто не знает, что такое успех, нет точной схемы его достижения. Поэтому главное — это наличие таланта, харизмы, стойкого характера и счастливого случая. Если какого-то элемента нет, то и успеха тоже не будет», — уверенно отметила Буланова.

О том, что влияет на успешность музыканта в России, артистка знает не понаслышке. Недавно она отмечала 30-летний юбилей сольной карьеры в эфире программы «Привет, Андрей». Ведущий шоу Андрей Малахов довел гостью до слез архивным видео, на котором выступает мама Татьяны Булановой.