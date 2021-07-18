Президент Азербайджана объявил о завершении конфликта в Нагорном Карабахе

Баку, 18 июля. Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту в Нагорном Карабахе, заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, на сегодняшний день противостояние можно считать завершенным. В этой связи он призвал подумать о мире.

«Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», - сказал Алиев.

Прошлой осенью в Нагорном Карабахе произошел новый виток напряженности, который повлек за собой жертвы среди мирного населения. Армения и Азербайджан несколько раз пытались достичь перемирия. При посредничестве Москвы им это удалось. В рамках договоренностей на территории Карабаха были размещены российские миротворцы.

Накануне Азербайджан обвинил Армению в провоцировании обстрелов на границе. В частности, новая точка напряженности возникла в районе Нахичевани.