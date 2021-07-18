Медики перечислили продукты, которые негативно влияют на функции щитовидной железы

Москва, 18 июля. Специалисты перечислили продукты питания, употребление которых негативно сказывается на работе щитовидной железы.

Согласно данным исследователей, питательные вещества, которые содержаться в ряде продуктов, могут сказываться на здоровье щитовидной железы. Они рассказали, что когда орган перестает производить достаточное количество гормона тироксина, появляется риск развития гипотиреоза.

Эксперты сообщили, что ряд продуктов совместно с приемом лекарств может усугубить признаки заболевания. Согласно исследованиям, соя в любом виде может содержать фитоэстрогены, которые нарушают работу щитовидной железы. Также ученые отметили, что негативно на состояние органа могут повлиять продукты, содержащие глютен. Это вещество содержится в хлебе, макаронах, хлопьях, печеньях и крекерах, тортах и соусах.

Диетолог из Турции ранее перечислил опасные сочетания продуктов. Даже если один из компонентов является полезным, их нельзя употреблять вместе.