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Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен может лишиться дома

  /   Обновлено: 18 июля 2021 18:07
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен может лишиться дома
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сочи, 18 июля. Звезда популярного теплопроекта «Дом-2» Элина Камирен в любой момент может лишиться своей квартиры. Дом, в котором она живет с дочкой, собираются сносить.

После своего участия в скандальной телестройке модель стала обладательницей роскошной квартиры в Краснодарском крае, стоимость которой оценивается в 17 миллионов рублей. Недавно звезда прописала в ней свою дочь и уже даже подобрала для нее школу, но вскоре узнала, что дом буду сносить.

«У меня есть квартира в поселке Сириус, что в Сочи. Буквально два дня назад я прописалась здесь, так как было принято решение о том, что моя дочь Саша пойдет в местную школу. Жилье куплено добросовестно, все законно. Но дом решили снести... Это должно произойти уже сейчас — с 16 по 26 июля», — рассказала Камирен своим фолловерам в Instagram.

Она решила предать ситуацию огласке, чтобы как можно больше людей были в курсе. Таким образом она надеется хоть как-то повлиять на обстоятельства. Звезда «Дома-2» не может потребовать застройщика вернуть ей деньги, поскольку он официально признан банкротом. Камирен надеется, что ситуация в ближайшее время разрешится лучшим образом.

Ранее еще одна звезда телепроекта рассказала о жизненных проблемах. Модель Тата Блюменкранц рассказала о переживаниях, которые она испытывала после развода с мужем Валерием.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен может лишиться дома
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