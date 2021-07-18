PlayStation 5 впервые уступила Xbox на консольном рынке США

Вашингтон, 18 июля. Компания Microsoft обошла Sony в реализации консолей на американском рынке.

Игровые приставки серии Xbox были востребованы в июне на территории США в большей степени, чем консоли PlayStation 5. Это произошло первый раз за всю историю соперничества брендов. Об этом пишет iXBT.

Отмечается также, что Xbox Series по денежной выручке обогнали и товары от Nintendo. Приставки Xbox сумели продемонстрировать свой лучший результат за последнее десятилетие.

Количественно рядовые американцы предпочли Nintendo Switch, а консоль PlayStation 5 до сих пор является наиболее популярной приставкой нового поколения. Никто не обошел изделие Sony в рейтинге продаваемости игрового оборудования в Соединенных Штатах на всем временном промежутке.

Массовый дефицит недавно затронул прошлое поколение гаджетов от Sony и Microsoft. С полок магазинов стали исчезать Xbox One и PlayStation 4.