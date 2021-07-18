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Чем занимается «Союз добровольцев России»? Николай Стариков
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Чем занимается «Союз добровольцев России»? Николай Стариков

Гостем Николая Старикова стала правозащитник, основатель всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова.

Эта хрупкая девушка занимается очень важными и серьезными делами — она основала организацию, которая помогает сиротам, спасает детей Донбасса, оказывает помощь семьям, в которых воспитываются дети с определенными проблемами.

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, патриотическое воспитание молодежи, спорт, донорство, борьба за экологию, оказание помощи пожилым и инвалидам. Все это — направления, в которых работают участники СДР.

С чего началось создание «Союза Добровольцев России»? В чем разница между волонтером и добровольцем? Как Яна вывозила донецких детей из-под обстрелов в 2014 году, и почему ей не было страшно?

Это и многое другое в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски».

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яна лантратова по-стариковски союз добровольцев россии
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