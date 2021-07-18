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Чешский тренер Личка назвал позорной игру сборной России в матче с Данией на Евро
Евро 2020
Чешский тренер Личка назвал позорной игру сборной России в матче с Данией на Евро
wikipedia.org  /  Sławek / CC BY-SA 2.0

Прага, 18 июля. Сборная России по футболу на прошедшем Евро-2020 заняла последнее место в своей группе, сумев набрать лишь три очка, и покинула турнир.

Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка высказался о командах, выступивших неудачно на прошедшем чемпионате Европы.

«Кто на Евро не выполнил базовые принципы и показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня сильнее, потому что после чемпионата мира я думал, что они на подъеме. У них определенно больший потенциал, чем то, что они показали на Евро», — передает слова главы союза издание iSport.cz.

Личка отметил, что национальная команда России позорно играла в матче с датчанами. По его словам, на сегодняшний день видно, что в футбол на высоком уровне могут играть и маленькие страны, как, например, Дания, Австрия.

Сборная России на Евро-2020 проиграла бельгийцам (0:3), одолела финнов (1:0), крупно уступила датчанам (1:4) и не смогла пробиться в плей-офф первенства.

Ранее спортивный журналист Виктор Ладненко объяснил, почему прошедший Евро был одним из лучших турниров за последнее время, а по результативности и зрелищности стал лучшим в истории.

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футбол сборная россии евро-2020 вернер личка
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