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Россиянку насмерть сбила машина в Турции
Происшествия
Россиянку насмерть сбила машина в Турции
wikipedia.org

Анкара, 18 июля. Жительница Екатеринбурга Светлана С. попала под колеса автомобиля, когда она переходила дорогу. ДТП произошло несколько дней назад в Измире.

Женщина передвигалась по приморскому бульвару и решила перейти на другую сторону. Водитель не заметил ее, совершив наезд. Пешеход упала на землю от сильного удара, на место вызвали медиков. В итоге пострадавшую забрали в госпиталь. Но спасти ее не удалось, несмотря на усилия врачей.

Погибшую хотят похоронить в Турции. Друзья Светланы ищут ее родных в Екатеринбурге. Других подробностей происшествия нет.

Массовое ДТП произошло в Москве на Крымском Валу. Среди участников оказались такие марки машин, как BMW Х6 и Х1, Skoda Rapid, Kia Optima и Volkswagen Polo. Три человека пострадали.

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