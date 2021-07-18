Рост цен российских производителей промтоваров ускорился в июне

Москва, 18 июля. В июне 2021 года цены производителей промышленных товаров выросли на 2,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.

Повышение в годовом выражении составило 31,1%, передает Росстат. В сфере добычи полезных ископаемых цены в июне подскочили на 3,8%, на обрабатывающих производствах — на 3,3%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и другими ресурсами снизились на 1,6%. Что касается водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации мусора — на 0,1%.

Существенное увеличение цен в обрабатывающих производствах фиксируется в металлургии. При этом снизилась стоимость на услуги по производству алюминия — на 13,1% и на необработанный алюминий — на 11,3%.

Российская металлургия, тем временем, может столкнуться с трудностями в случае введения углеродного народа ЕС, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Разработка экологического плана, по его словам, никак не связана с борьбой против изменения климата.