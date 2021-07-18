Военный эксперт назвал причины, почему Западу стоит опасаться нового истребителя РФ

Россия готовится к презентации новейшего легкого истребителя, оснащенного одним двигателем, на авиасалоне МАКС-2021, который стартует 20 июля в аэропорту Жуковский. В настоящий момент информации технических характеристиках новинки пока нет. Известно, что его разработкой занималась компания «Сухой». Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.
Госкорпорация «Ростех» продолжает сохранять интригу, но все же опубликовала первый фотоснимок носовой части новейшего боевого самолета. На снимке изображена носовая часть первого российского однодвигательного истребителя, выполненная с применением технологий малозаметности. Ее отличительной особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота (внешне схож с кабиной истребителя пятого поколения Су-57), а также размещенный снизу воздухозаборник. Верхняя часть истребителя окрашена в серую камуфляжную схему пиксельного типа. Также на изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75.
«Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?» — гласит подпись на фотографии, а под ней красуется фраза «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля».
Естественно, что новым российским истребителем не могли не заинтересоваться западные аналитики и военные эксперты. Кромке того, американцы уже придумали название для самолета — его прозвали «Крикуном» (Screamer). Кроме того, эксперты считают, что новейший российский летательный аппарат имеет связь с шахматами. В каждой публикации, посвященной данному самолету, делаются отсылки именно к этой интеллектуальной игре.
Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что американцы любят давать различные имена российской боевой технике.
«В чем американцы преуспевают, так это в том, чтобы давать оригинальные названия нашему вооружению — кораблям и самолетам. Напомню, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, который у нас называется «Белый лебедь», они прозвали «Блэкджеком» (Blackjack). Я думаю, что это очень знаковый момент, потому что на наших истребителях было два двигателя. Это связано с мощностью, которая необходима самолету для форсажа. В новом истребителе нашим конструкторам удалось достигнуть самого главного — у него будет самый современный двигатель в мире, который позволит этому самолету эффективно решать боевые задачи», — указал собеседник ФАН.
Военный эксперт указал, почему Западу стоит опасаться нового истребителя России. По его словам, «крик» нового истребителя заставит США уважать границы Российской Федерации.
«В последнее время Россия достигла больших успехов в разработке и производстве совершенно новых видов вооружения, не имеющих аналогов в мире. Естественно, американцы это оценили, дав название нашему новому истребителю. «Крик» нашего самолета сделает так, что США не будут нарушать нашу границу, начнут уважать и морское, и воздушное пространство России. Все идет своим чередом. Как говорится в поэме Александра Твардовского: «Но ветер века — он в наши дует паруса». Это касается и военной, и гражданской авиации России», — резюмировал Василий Дандыкин.
В России разрабатывают новейший боевой самолет-невидимку на базе Як-141. Модернизация воздушного судна вертикального взлета и посадки (СВВП) поможет России существенно обогнать американский и европейский флот.