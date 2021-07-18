Военный эксперт назвал причины, почему Западу стоит опасаться нового истребителя РФ

Россия готовится к презентации новейшего легкого истребителя, оснащенного одним двигателем, на авиасалоне МАКС-2021, который стартует 20 июля в аэропорту Жуковский. В настоящий момент информации технических характеристиках новинки пока нет. Известно, что его разработкой занималась компания «Сухой». Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Госкорпорация «Ростех» продолжает сохранять интригу, но все же опубликовала первый фотоснимок носовой части новейшего боевого самолета. На снимке изображена носовая часть первого российского однодвигательного истребителя, выполненная с применением технологий малозаметности. Ее отличительной особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота (внешне схож с кабиной истребителя пятого поколения Су-57), а также размещенный снизу воздухозаборник. Верхняя часть истребителя окрашена в серую камуфляжную схему пиксельного типа. Также на изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?» — гласит подпись на фотографии, а под ней красуется фраза «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля».

Естественно, что новым российским истребителем не могли не заинтересоваться западные аналитики и военные эксперты. Кромке того, американцы уже придумали название для самолета — его прозвали «Крикуном» (Screamer). Кроме того, эксперты считают, что новейший российский летательный аппарат имеет связь с шахматами. В каждой публикации, посвященной данному самолету, делаются отсылки именно к этой интеллектуальной игре.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что американцы любят давать различные имена российской боевой технике.

«В чем американцы преуспевают, так это в том, чтобы давать оригинальные названия нашему вооружению — кораблям и самолетам. Напомню, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, который у нас называется «Белый лебедь», они прозвали «Блэкджеком» (Blackjack). Я думаю, что это очень знаковый момент, потому что на наших истребителях было два двигателя. Это связано с мощностью, которая необходима самолету для форсажа. В новом истребителе нашим конструкторам удалось достигнуть самого главного — у него будет самый современный двигатель в мире, который позволит этому самолету эффективно решать боевые задачи», — указал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Военный эксперт указал, почему Западу стоит опасаться нового истребителя России. По его словам, «крик» нового истребителя заставит США уважать границы Российской Федерации.

«В последнее время Россия достигла больших успехов в разработке и производстве совершенно новых видов вооружения, не имеющих аналогов в мире. Естественно, американцы это оценили, дав название нашему новому истребителю. «Крик» нашего самолета сделает так, что США не будут нарушать нашу границу, начнут уважать и морское, и воздушное пространство России. Все идет своим чередом. Как говорится в поэме Александра Твардовского: «Но ветер века — он в наши дует паруса». Это касается и военной, и гражданской авиации России», — резюмировал Василий Дандыкин.

В России разрабатывают новейший боевой самолет-невидимку на базе Як-141. Модернизация воздушного судна вертикального взлета и посадки (СВВП) поможет России существенно обогнать американский и европейский флот.