Сергей Марков расшифровал заявление Дональда Туска о неминуемом развале Евросоюза

Экс-глава Евросовета Дональд Туск пугает еврооптимистов неминуемым распадом ЕС, чтобы заработать себе политические очки на польских национальных выборах. Об этом ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт объяснил, с какой целью Дональд Туск решил заявить о неизбежном развале Евросоюза.

«Это давление Туска на союзников, —заключил политолог. — Он принял решение уйти в польскую политику и хочет стать будущим премьер-министром страны. Экс-глава Евросовета уже терпел поражение в выборах на польском уровне. Сейчас он хочет выиграть, а для этого ему нужно заручиться максимальной поддержкой «еврооптимистов». Для этого он их и пугает».

Марков выразил уверенность, что в будущем Евросоюз, наоборот, станет более гомогенным. По его словам, усиление строго европейской идентичности на фоне ослабление идентичности национальной — объективный процесс.

«Будет продолжаться давление на консервативные части общества с тем, чтобы уменьшить его влияние в ЕС», — подчеркнул политолог.

Эксперт выразил мнение, что в будущем также будет также происходить некое «расщепление» Евросоюза на четыре уровня. Первый уровень — это Франция, Германия, Италия, страны Бенилюкса, а также страны Северной Европы.

«Из них будет сформировано ядро, которое, по всей видимости, будет более федеративным, чем конфедеративным, — поделился Сергей Марков. — Эти страны пойдут дальше по пути интеграции».

В концепции политолога вокруг основного ядра располагаются страны, которые останутся в нынешнем конфедеративном состоянии Евросоюза. Их будет большинство.

Третий уровень, по мнению Маркова, — это страны ЕС, которые имеют конфликтные моменты с Брюсселем.

«Они находятся в состоянии полуотталкивания и будут то приближаться к Брюсселю по мере победы таких, как Дональд Туск, то отдаляться при победе деятелей, подобным Орбану или Качиньскому», — заключил политолог.

Четвертый уровень будущей структуры ЕС, по мнению Сергея Маркова, представлен странами, находящимися в особых договорных отношениях с Евросоюзом. Они не входят в него, как Великобритания или Швейцария, но являются его спутниками.

«Эта структура напоминает своеобразную звезду — ядро, основная масса, прыгающие над поверхностью части этой массы и некие спутники вокруг», — провел параллель эксперт.

Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск предрек возможный распад Евросоюза. По словам экс-чиновника, если страны ЕС последуют примерам Венгрии и Польши, которые вступили в открытый конфликт с Брюсселем, Евросоюз может ждать распад. Туск отметил, что мнение Варшавы и Будапешта кардинально отличаются от мнения Брюсселя на тему независимости судебной власти и свободы СМИ.