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Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
instagram.com  /  @realDonaldTrump

Вашингтон, 18 июля. Аудитория популярной в социальной сети TikTok-блогерши Эддисон Рей раскритиковала девушку за диалог с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Разговор состоялся на турнире UFC, где присутствовал Трамп. Рей похлопала его по плечу и поздоровалась: «Привет! Я Эддисон. Приятно познакомиться». Фанаты девушки мгновенно ее возненавидели. В Сети началась натуральная травля.

«Эддисон Рей поддерживает Трампа... Только не я», — написал один из комментаторов.

«Эддисон Рей была одной из крупнейших активисток прошлым летом, а теперь она охотно подошла к Трампу, чтобы представиться и поговорить с ним», — добавил другой.

Ранее монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости лица. Пользователи Сети отмечают, что в свои 55 она выглядит не старше чем на 35 лет.

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трамп травля tiktok
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