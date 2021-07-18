Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом

Вашингтон, 18 июля. Аудитория популярной в социальной сети TikTok-блогерши Эддисон Рей раскритиковала девушку за диалог с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Разговор состоялся на турнире UFC, где присутствовал Трамп. Рей похлопала его по плечу и поздоровалась: «Привет! Я Эддисон. Приятно познакомиться». Фанаты девушки мгновенно ее возненавидели. В Сети началась натуральная травля.

«Эддисон Рей поддерживает Трампа... Только не я», — написал один из комментаторов.

«Эддисон Рей была одной из крупнейших активисток прошлым летом, а теперь она охотно подошла к Трампу, чтобы представиться и поговорить с ним», — добавил другой.

Ранее монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости лица. Пользователи Сети отмечают, что в свои 55 она выглядит не старше чем на 35 лет.