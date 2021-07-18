Врач рассказал о левожелудочковой недостаточности, которая может быть у МакSим

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, до сих пор находится в больнице, за ее жизнь сражаются медики. Ряд СМИ опубликовали данные, что болезнь артистки дала осложнение на сердце. ФАН решил обратиться к специалисту, чтобы разобраться, на сколько страшно то, что может происходить с исполнительницей. Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, руководитель Клинического центра анестезиологии и реаниматологии Вячеслав Афончиков рассказал о левожелудочковой недостаточности.

По словам эксперта, в данном вопросе следует учитывать многие факторы: возраст пациента, болезни, которые предшествовали пневмонии.

«Например, если у человека уже была гипертоническая болезнь, если человек уже перенес пневмонию, все его хронические болезни только ухудшатся. Улучшения не будет точно. Если человек был гипертоником, страдал хронической сердечной недостаточностью, это могло ухудшиться на фоне пневмонии», — говорит врач.

К слову, до того, как певица МакSим оказалась в реанимации, в Сети появилась информация, что у артистки могли быть серьезные проблемы со здоровьем, что может в итоге неблагоприятно сказаться на ее восстановлении. И по мнению Афончикова, аппарат искусственной вентиляции легких, к которому подключена Максимова, ситуацию не осложняет, а скорее, наоборот.

vk.com / Республика Карелия

«ИВЛ — это процедура, спасающая человека от дыхательной недостаточности. Раз ее проводили долго, значит, пневмония была тяжелой. А тяжелая пневмония сама по себе, скажем так, интоксикация — это, действительно, большая нагрузка на сердце. Не исключены здесь и нарушения кровообращения. При коронавирусе очень много сосудистых осложнений, что может сыграть на ухудшение ишемической болезни сердца», — объясняет собеседник ФАН.

Сердечная недостаточность, по словам Вячеслава Афончикова, сама по себе ухудшает качество жизни и затрудняет реабилитацию, восстановление пациентов уже в момент, когда их удалось отключить с искусственной вентиляции легких, когда они начинают дышать сами. С этой сердечной недостаточностью придется поработать.

«Есть диагнозы неизлечимые, безнадежные. Бывают поздние, запущенные формы онкологических заболеваний, когда, к сожалению, медицина на данном этапе своего развития помочь не может. Здесь говорить мы об этом не можем, что человек безнадежный, бесперспективный, мы не можем признать его неизлечимым. Человека нужно лечить, но это не просто, и, естественно, не во всех случаях можно гарантировать успех. Это все лечится, а в некоторых случаях все восстанавливается», — заключил медицинский специалист.

Ранее представитель певицы Марины Максимовой Маргарита Соколова призвала поклонников прекратить сравнивать артистку с покойной звездой Юлией Началовой. Некоторые уверены, что может получиться ситуация, как с погибшей артисткой, которая до последнего не хотела, чтобы фанаты знали правду.