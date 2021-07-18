Бывший зять Ельцина вспомнил, как президент предотвратил госпереворот

Москва, 18 июля. Экс-президент России Борис Ельцин сильно волновался в ходе августовского путча, во время предотвращения госпереворота, рассказал его бывший зять Алексей Дьяченко.

Бывший государственный лидер нервничал три дня. Дьяченко вспомнил, в каких условиях проходило предотвращение госпереворота. Дачу экс-президента окружило подразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа», рассказал бывший родственник политика. Борис Ельцин лично составил воззвание, отметил он.

«Текст жесткий. Против путчистов. Пытается связаться с Горбачевым. Связи нет. Решил разослать свое воззвание. Напечатала воззвание, по-моему, дочь Елена. А я рассылал», — рассказал экс-зять.

Ранее пользователей Сети привлекло архивное фото Ельцина с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Снимок был сделан на фоне бельевой веревки с трусами и носками.