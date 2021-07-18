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«Команда 29» объявила о прекращении работы после блокировки сайта

  /   Обновлено: 18 июля 2021 17:39
Происшествия
«Команда 29» объявила о прекращении работы после блокировки сайта
Басменный районный суд города Москвы

Москва, 18 июля. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». В связи с этим организация решила прекратить деятельность.

Сайт «Команды 29» заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях). Речь идет о публикации материалов организаций, признанных в России нежелательными.

Представители организации подчеркнули, что будут соблюдать требования силовиков, поэтому их медиапроекты закрыты. Однако в сообщении «Команды» говорится, что адвокаты и юристы продолжат работу лично.

Владельцы портала добавили, что удалят весь архив с материалами. Также читателям порекомендовали удалить ссылки и репосты на них.

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закрытие блокировка Команда 29
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