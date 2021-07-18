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Блогер создал ядерный реактор из наручных часов

Весь мир
Блогер создал ядерный реактор из наручных часов
pixabay.com  /  dannaragrim

Нью-Йорк, 18 июля. Американский YouTube-блогер Ян Чарнас своими силами разработал уникальный элемент питания, благодаря которому простая портативная приставка сможет бесперебойно работать на протяжении десятков лет, пишет 4PDA

Интересно то, что это изобретение — не что иное, как крохотный ядерный реактор.

Казалось, что ядерные источники питания для бытовых нужд показаны в различных антиутопических, научно-фантастических и постапокалиптических творениях — кино и компьютерных играх. В реальности такие технологии используются разве что для военной промышленности (подводные лодки). Но блогер Ян Чарнас поставил себе цель сделать ядерный реактор для того, чтобы играть в «Тетрис» и не использовать запасные батарейки. 

Самоучка применил тритий — изотоп водорода, который используют в наручных часах для освещения циферблата без источников питания. Он запечатан в стеклянной трубке и покрыт люминофором. Если что-то излучает свет, оно выделяет энергию. Чарнас догадался, что можно ее использовать.

Он разместил связки тритиевых трубок между двумя солнечными батареями и запечатал конструкцию так, чтобы свет попадал только на них.

Таким образом, поняв, что тритиевые трубки способны работать несколько десятков лет, Чарнас может играть в «Тетрис» практически бесконечно. 

Реактор вырабатывает 1,5 микроватта электроэнергии. Это не так много: фену или микроволновки такой мощности не хватит, а вот «Тетрису» ее хватит с лихвой.    

Ранее сообщалось, как Пентагон «сдал в музей» провальный проект чудо-оружия стоимостью 500 млн долларов. 

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