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Сомали отклонило предложение Африканского союза расширить роль миссии АМИСОМ
Весь мир
Сомали отклонило предложение Африканского союза расширить роль миссии АМИСОМ
wikipedia.org  /  ShiningStarSomalia1960/CC BY-SA 3.0

Могадишо, 18 июля. Представитель власти Мохаммед Моалимуу заявил, что страна полностью отклонила доклад Африканского союза о четырех способах изменения Миссии АС в Сомали (АМИСОМ). По его словам, правительство отказалось расширить полномочия миротворческого контингента, поэтому вновь разошлось во мнениях с государствами, предоставляющими войска на национальную территорию.

Мохаммед Моалимуу имел в виду отчет независимой экспертной группы по оценке участия Африканского союза в Сомали после 2021 года, который опубликовали, когда АМИСОМ приблизилась к концу расширенного мандата, срок действия которого истечет в декабре.

«Правительство провело межминистерское совещание для обсуждения доклада и с самого начала отвергло выводы и рекомендации, поэтому выступит с официальным заявлением», — добавил он.

Ожидается, что Сомали изложит причины отказа, но шаг Могадишо уже свидетельствует о явном несогласии с пятью странами, предоставляющими войска, — Кенией, Джибути, Эфиопией, Бурунди и Угандой.

Ранее техническая группа экспертов из перечисленных государств заявила о принятии предложения превратить АМИСОМ из боевой силы в многоаспектную с гибридным формированием Африканского союза и ООН, чтобы обезопасить и восстановить гуманитарную и политическую сферы.

«В ходе последовавших обсуждений технические эксперты стран, предоставляющих войска, отметили, что сдерживание угроз миру и безопасности в Сомали все еще существует», говорится в заявлении.

В частности, технические эксперты сожалеют, что нестабильный Могадишо угрожает международному миру и безопасности. Ситуацию усугубляют и террористы, поэтому независимая группа АС, возглавляемая южноафриканским генерал-майором Ксолани Манкаи, предложила четыре варианта развития АМИСОМ.

Во-первых, развернуть многоаспектные силы, что сделает возможным «целостный подход, выходящий за рамки процесса обеспечения безопасности и стабилизации», который считался первоначальным мандатом с момента создания миссии в 2007 году.

«Ядро компонентов безопасности составят контингенты, которые в настоящее время служат в АМИСОМ, их возможности расширят по мере необходимости, чтобы реагировать на новые реалии, такие как открытие новых секторов», — отмечается в докладе.

Миссию обещают сформировать с правильным балансом гражданских, полицейских и военных, включая Силы быстрого реагирования (RSF) и бригады вмешательства, адаптированные к обстановке в Сомали и созданные после совместной стратегической оценки Африканского союза и ООН.

Второй вариант, предложенный группой, состоял в том, чтобы преобразовать АМИСОМ в многоаспектную стабилизационную поддержку АС для Магадишо, что положило бы конец роли миссии как боевой силы за счет включения более сильного политического компонента во главе с Африканским союзом, координирующим деятельность с ООН. Однако решение может привести к финансовым проблемам, поскольку нет постоянного источника денег, помимо помощи международной организации.

Технические эксперты отметили, что такое решение получится реализовать только при «предсказуемом и устойчивом» выделении средств, которые можно получить в соответствии с утвержденным мандатом Совета Безопасности ООН в рамках начисленных взносов.

Третий вариант заключается в превращении АМИСОМ в региональные резервные силы. Это означает, что страны, предоставляющие войска, могут измениться, чтобы отличаться от тех государств, которые имеют общее с Сомали. Так, региональные центры обяжутся мобилизовать оборудование, необходимое для развертывания миротворческого контингента.

Также группа предложила миссии полностью покинуть североафриканскую страну, что может занять до шести месяцев с декабря 2021 года и полностью нарушить доверие между АМИСОМ и местными властями. Ведь отказ Могадишо от доклада последовал после того, как эксперты АС обвинили Сомали в срыве усилий по сбору мнений о будущем миротворцев.

Правительство не отвечало на запросы до тех пор, пока группа не завершила подготовку документа, в котором «содержится сообщение о том, что участие Африканского союза в Сомали не приветствуется политическими субъектами». Однако технические эксперты не исключают, что АМИСОМ все еще может потребоваться, хоть и с корректировками, учитывая отсутствие доверия между властями и близлежащими странами.

Нестабильная обстановка в Могадишо — результат разногласий в правительстве, поэтому государство так и не написало новую Конституцию, не распределило ресурсы и не реформировало силы безопасности. В дополнение к террористическим угрозам и различным интересам иностранных партнеров.

Любое решение по АМИСОМ должно основываться на способности сомалийской армии защитить гражданское население, вступить в бой с боевиками, отстоять основные маршруты снабжения и обеспечить безопасность освобожденных территорий.

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