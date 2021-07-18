Захарова заявила, что Россия не верит в обычную ошибку ОЗХО в докладе по Навальному

Москва, 18 июля. Российская Федерация не верит, что техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) допустил обычную ошибку в докладе по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, после каждой ошибки необходимо исправить ее, а потом объясниться.

«И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», — отметила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Захарова заявила, что ОЗХО не отвечает на запросы Генпрокуратуры РФ по Навальному, поскольку «все шито белыми нитками». Об этом она сообщила в Telegram-канале.