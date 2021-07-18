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Китайский электрокар Xpeng 5 активно набирает популярность
Экономика
Китайский электрокар Xpeng 5 активно набирает популярность
Prt Scr youtube.com  /  Pandaway

Пекин, 18 июля. Стартовала предварительная реализация электромобиля Xpeng P5.

Электрокар Xpeng P5 был представлен общественности весной в ходе автомобильного салона в Шанхае. Прием заказов на машину начался в тот же момент, однако только теперь полным ходом запущены предварительные продажи модели. Об этом пишет iXBT.

Первые результаты продаж показывают высокие результаты. Автоэксперты прогнозируют, что модель P5 может сравняться по популярности с флагманом серии P7.

Более пяти тысяч заказов было оформлено на автомобиль в течение 7 часов продаж. Отмечается, что начальная цена модели составляет 24 775 долларов, а максимальная комплектация электрокара предлагается за 35 600 долларов. Как заявляют создатели машины, Xpeng P5 — первый в мире авто с лидаром (технологией получения и обработки данных об удаленных объектах через активные оптические системы).

Технически Xpeng P5 состоит из двигателя с 211 л.с. мощности, а также батареи на 55,9, 66,2 или 71,4 кВт/ч. Без подзарядки автомобиль способен проехать до 600 км на наиболее емком аккумуляторе. Предполагается, что на рынок машина попадет в октябре.

Массовый переход концерна на электромобили предсказали в Honda в случае корректировок в политике Европейского союза.

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китай электрокар Xpeng P5
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