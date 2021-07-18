Четыре человека пострадали из-за непогоды в Белоруссии

Минск, 18 июля. Более 20 населенных пунктов Белоруссии в Гродненской и Минской областях затронули последствия непогоды. Четыре человека пострадали и один погиб.

В МЧС Белоруссии рассказали о последствиях ухудшения погодных условий в стране. По данным ведомства, в результате прохождения гроз и усиления порывов ветра (до 24 м/с) пострадало более 20 населенных пунктов Минской и Гродненской областей. Были повреждены кровли жилых домой и сельхоз зданий.

Из-за усиления ветра более 45 деревьев упали на землю. Некоторые из них завалились на железнодорожные пути, из-за чего произошла задержка движения трех пассажирских поездов. Людям пришлось ждать его около двух часов.

В деревне Ельница Минского района в результате удара молнии погибла 25-летняя девушка, травмировались четверо мужчин от 25 до 30 лет. Последние были доставлены в больницу.

По информации ведомства, из-за дождей были затоплены дороги, что стало преградой для передвижения общественного транспорта. Также во многих населенных пунктах была отключена подача электроснабжения.

Спасатели и сотрудники других организаций занимались откачкой воды, распиливанием и уборкой деревьев. Продолжаются восстановительные работы, ущерб от непогоды подсчитывается.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. На момент начала июля около 300 домов были подтоплены из-за непогоды.