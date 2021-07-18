Экс-супруг Анастасии Макеевой отреагировал на слухи о романе с Ларисой Долиной

Витебск, 18 июля. Певец Глеб Матвейчук готовится составить конкуренцию по популярности бывшей жене Анастасии Макеевой. Артист объяснил, что связывает его с певицей Ларисой Долиной.

Звезда российской эстрады Глеб Матвейчук принял участие в концертной программе ежегодного фестиваля «Славянский базар», который стартовал в Витебске. Артист выступил перед публикой и пообщался с журналистами, которых заинтересовало тесное общение музыканта с певицей Ларисой Долиной. Матвейчук с иронией отреагировал на подозрения в романе со знаменитой исполнительницей, передает сайт Teleprogramma.pro.

«Может, сейчас сметем Настюху с топа», — заявил артист, вспомнив о своей бывшей жене.

Матвейчук признался, что не состоит в романтических отношениях с певицей — звезд объединяет исключительно дружба. Кроме того, артисты успели записать около десяти композиций в дуэте и нередко радуют публику совместными выступлениями. Матвейчук также рассказал, как относится к Ларисе Долиной. Он отметил, что испытывает удовольствие от общения с певицей и считает ее «богиней» сцены.

Глеб Матвейчук также прокомментировал популярность экс-супруги Анастасии Макеевой. Артист высказался о скандалах вокруг актрисы и признался, что не волнуется за бывшую возлюбленную.