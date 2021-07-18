Вирусолог Альтштейн развеял главный страх противников вакцинации

Москва, 18 июля. Профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал главный страх людей, которые выступают против вакцинации от COVID-19.

В социальных сетях начали появляться слухи о том, что вакцины от коронавирусной инфекции якобы попадают в лимфоток и образуют тромбы. Однако вирусолог заявил, что все препараты, которые попадают в человеческий организм посредством уколов, оказывается в лимфатической системе. Он отметил, что вещества, которые в нее не проникнут, никак не могут вызвать иммунный ответ.

По словам Альтштейна, мРНК не может встраиваться в стенки сосудов. Благодаря этому невозможен вариант сгущения крови, а также инфарктов или инсультов. Ученый убежден, что мРНК-вакцина представляет собой удивительное научное изобретение.

Российские врачи ранее объяснили, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию. Это связано с уровнем иммунитета.