Косплееров возмутил новый конкурс на «Старконе»

Санкт-Петербург, 18 июля. Организаторы «Старкона», который посвящен фантастике, кинематографу и науке, сообщили об изменениях в программе. Стало известно о решении провести «особый конкурс» Hot Coffee.

Изначально в программе должен был проходить фитнес-конкурс, в котором косплееры должны были продемонстрировать свою физическую подготовку. Однако его изменили на конкурс, названный в честь эротической мини-игры. В новом конкурсе на «Старконе» организаторы ввели номинации Rock Star (самый яркий), Take Two (самый желанный) и Rage (самый страстный).

Название Hot Coffee появилось несколько лет назад после того, как некоторые пользователи обнаружили в GTA: San Andreas встроенный квест, который повлиял на общий рейтинг. Игру было принято изъять из продаж, а на издателя подали в суд.

После оглашения изменений организаторы столкнулись с массовым непринятием. В соцсетях косплееры стали активно распространять хештег «янеидунастаркон», который довольно быстро набрал популярность.

«Старкон» последний раз проходил до пандемии коронавируса в 2019 году. На открытии юбилейного фестиваля появился звезда космического сериала «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп в компании российского космонавта Андрея Борисенко.

В этом году мероприятие будет проходить с 21 и 22 августа с соблюдением всех противокоронавирусных мер. На территории фестиваля будут работать пункты бесплатной вакцинации.