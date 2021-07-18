Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:53
17:52
Общество
Хирурги Красногорска провели уникальную операцию по удалению опухоли сердца
17:52
Политика
Украинский депутат рассказал, почему Киев проиграл в борьбе с «Северным потоком — 2»
17:52
Экономика
Повысить пенсии россиян предложили за счет введения налога на добычу ископаемых
17:52
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом дочь Заворотнюк рассказала о своем самочувствии
17:51
Общество
Российские врачи объяснили причину боли в плече после вакцинации
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделала тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
Все новости

Косплееров возмутил новый конкурс на «Старконе»
Общество
Косплееров возмутил новый конкурс на «Старконе»
Фото предоставлено организаторами фестиваля

Санкт-Петербург, 18 июля. Организаторы «Старкона», который посвящен фантастике, кинематографу и науке, сообщили об изменениях в программе. Стало известно о решении провести «особый конкурс» Hot Coffee.

Изначально в программе должен был проходить фитнес-конкурс, в котором косплееры должны были продемонстрировать свою физическую подготовку. Однако его изменили на конкурс, названный в честь эротической мини-игры. В новом конкурсе на «Старконе» организаторы ввели номинации Rock Star (самый яркий), Take Two (самый желанный) и Rage (самый страстный).

Название Hot Coffee появилось несколько лет назад после того, как некоторые пользователи обнаружили в GTA: San Andreas встроенный квест, который повлиял на общий рейтинг. Игру было принято изъять из продаж, а на издателя подали в суд.

После оглашения изменений организаторы столкнулись с массовым непринятием. В соцсетях косплееры стали активно распространять хештег «янеидунастаркон», который довольно быстро набрал популярность.

«Старкон» последний раз проходил до пандемии коронавируса в 2019 году. На открытии юбилейного фестиваля появился звезда космического сериала «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп в компании российского космонавта Андрея Борисенко.

В этом году мероприятие будет проходить с 21 и 22 августа с соблюдением всех противокоронавирусных мер. На территории фестиваля будут работать пункты бесплатной вакцинации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Косплееров возмутил новый конкурс на «Старконе»
фестиваль старкон косплей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru