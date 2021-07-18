Папа Римский назвал свои любимые итальянские фильмы

Рим, 18 июля. Папа Римский Франциск поделился предпочтениями в итальянском кинематографе и признался, что обязан родителям своей любовью к искусству.

Глава Ватикана нередко отсылает к мастерам итальянского кинематографа в своих выступлениях. Понтифик признался, что с детства его любимым жанром является неореализм — именно это течение затрагивало социальные проблемы Италии и обращалось к трагедии Второй мировой войны. Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью префекту Ватикана Дарио Эдоардо Вигано. Беседа с понтификом была опубликована в изданиях la Repubblica и Corriere della Sera.

«В Буэнос-Айресе мы знали о ней только от эмигрантов — из Италии, Польши, Германии. Этот взгляд неореалистов будит совесть. Они могли смотреть не только внутрь истории, но и заглядывать в сердца», — поделился глава церкви.

По словам Папы Римского, именно родители приобщили его к кинематографу. Постепенно он познакомился с работами культовых режиссеров — наибольшее впечатление на понтифика произвела картина «Дорога» Фредерико Фелини. Он также упомянул Витторио де Сику и признался, что видел всю фильмографию актрисы Анны Маньяни.

Недавно к концу подошел Каннский кинофестиваль. Режиссер Александр Сокуров высказался о победе своей ученицы Киры Коваленко, которая получила награду в номинации «Особый взгляд».