Российский боец Махачев пообещал «вырубить» Фергюсона

Лас-Вегас, 18 июля. Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев, выступающего под эгидой UFC, после уверенной победы над бразильцем Тиаго Мойзесом высказался о желании сразиться с Тони Фергюс

В ночь на 18 июля в Лас-Вегасе прошел турнир Абсолютного открытого чемпионата (UFC) Vegas 31, главным поединком которого стала встреча Махачева и Мойзеса.

Боец Махачев напомнил, что бой Фергюсона и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова срывался пять раз и в итоге не состоялся.

«Я вырублю Тони и докажу, что он не на одном уровне с Хабибом. Люди не понимают, какое сильное давление на оппонента оказывает Хабиб. Вы и сами все понимаете», — цитирует 29-летнего спортсмена портал MMA Junkie.

Напомним, в ночь на воскресенье Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде поединка. На счету россиянина на данный момент 20 побед и единственное поражение.