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Звезды «Великолепного века» сыграют в новом сериале канала ATV
Общество
Звезды «Великолепного века» сыграют в новом сериале канала ATV
Кадр из сериала «Великолепный век»

Анкара, 18 июля. Актеры Селим Байрактар и Филиз Ахмет воссоединятся на съемочной площадке после своего успеха в сериале «Великолепный век». Звезды пополнили каст исторической драмы «Легенда».

Телеканал ATV готовится к премьере нового исторического шоу после оглушительного успеха сериала «Великолепный век». Недавно в разработку был запущен проект «Легенда», звездами в котором выступят Селим Байрактар и Филиз Ахмет. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Шоураннерами сериала «Легенда» станут авторы шоу «Возрожденный Эртугрул» — драмы, которая вошла в каталог Netflix. Съемки стартуют в Риве. Релиз проекта выйдет на канале ATV, а затем на международный рынок.

Недавно телесеть HBO объявила о планах на расширение вселенной «Игры престолов» — самого масштабного исторического фэнтези на американском телевидении. Представители студии готовятся запустить в разработку сразу несколько анимационных проектов.

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сериал съемки великолепный век
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