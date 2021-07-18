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Житель Китая назвал проверенные способы выбора спелого и сочного арбуза
Общество
Житель Китая назвал проверенные способы выбора спелого и сочного арбуза
pixabay.com

Пекин, 18 июля. Арбуз является неотъемлемым атрибутом лета. Пользователь Sohu рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе этого лакомства.

Самым популярным методом является проверка звучания арбуза путем постукивания по кожуре. Если звук получается ясный и звонкий, значит, в таком арбузе много жидкости, он довольно сладкий. А вот если звук глухой, лучше всего выбрать другой плод.

Сладость можно легко определить и по полоскам. Если они ярко выраженные и отчетливые, а промежутки между ними относительно узкие, то такие арбузы, как правило, сладкие и сочные.

Также китаец отметил, что при выборе он всегда смотрит на свежесть плодоножки. Вопреки мнению многих людей, плодоножка должна быть зеленой, потому что желтая или черная указывает на то, что арбуз лежит на прилавке уже давно, пишет ИноСМИ.

С противоположной стороны от плодоножки есть место, которое обычно называют «пупком» арбуза. Если «пупок» маленький, это — женский арбуз, а значит, более сладкий на вкус.

Характерные признаки спелого арбуза также перечислила диетолог Татьяна Разумовская. По ее словам, на качество и зрелость указывают средний размер плода и вес от шести до девяти килограммов.

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арбуз качество выбор
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